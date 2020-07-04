Об этом сообщают #Буквы.

Тимошенко принесла с собой на программу папку с документами, которые якобы доказывают преступления Национального банка Украины.

“У меня в руках сейчас находится фундаментальный труд, который сделали наши украинские практикующие финансисты, банкиры, ученые. Вот он у меня в руках. Это документ, который анализирует преступления Национального банка Украины против Украины”, – заявила она.

В ответ Тимошенко Гончаренко заявил, что она работает на олигарха Игоря Коломойского.

“Вот госпожа Юлия стоит, у нее такой талмут, это значит, что все серьезно. Она в очках с талмутом – все серьезно. Но кто эти ученые? Хотелось услышать какие-то фамилии, кто эти люди? Давайте мы их пригласим кого-то, куда-то все всё увидят. Нам рассказывают, это страшные преступления, я вам хочу сказать: действующая власть уже пересмотрела все, что можно, что сделал и что не сделал Порошенко. 27 уголовных дел открыли, такого еще не было. Я понимаю, что сейчас, как Юлия Владимировна отнесет этот талмут о схемах, то сразу там откроются глаза – это понятно. То, что Юлия Владимировна разбирается в схемах нет никакого сомнения, еще когда мне было лет 14, я уже знал, что Юлия Владимировна погрузилась в схемы очень серьезно. Сегодня моему сыну уже 14 лет, а Юлия Владимировна продолжает схемы, талмуты, все рассказывать. Только вот почему-то, когда Юлия Владимировна была премьер-министром, а я уже был тогда взрослым человеком, помню: курс у нас упал в два раза, внешние наши заимствования выросли в два раза и это результаты конкретно. […] Тогда мы получили катастрофический экономический кризис и падение всего, что только может быть. […] Вам как-то в эфир позвонил Игорь Валерьевич Коломойский, а теперь ему нет смысла звонить, потому что за него говорит Юлия Владимировна. Вы знаете, как на прямой связи: повторила слово в слово и талмут … я знаю того ученого, он любит пить кофе, этот ученый, который у нас занимается “Центрэнерго”, “Укрнафтой”, “ПриватБанком” и другим и он Юлии Владимировне все это даст, я видел, как мы принимали закон о “ПриватБанке”, в который мы вложили, мы – это все украинцы, 155 млрд грн, чтобы его не возвращать прежним владельцам, как там билась Юлия Владимировна за каждое слово. Я понимаю, что это ее связь с ученым этим ей помогает в этом, чтобы она смогла все это сделать. Фактически, когда этот ученый наш – Игорь Валерьевич увидел, что произошло, он видит, что он не может забрать “ПриватБанк”, тогда бывшие владельцы “ПриватБанка” решили приватизировать Национальный банк Украины, вы сегодня начали этот путь, и я понимаю, вы будете им идти”, – подчеркнул он.