Народный депутат Алексей Гончаренко требует возбудить уголовные дела на депутата Верховной Рады, сопредседателя партии "Оппозиционная платформа — За життя" Виктора Медведчука и его жену телеведущую Оксану Марченко за посещение оккупированного Крыма.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

“Кум Путина Медведчук с женой поехал в оккупированный Крым. Я считаю, что сразу по возвращении Медведчука из оккупированного Крыма он и его жена должны отправиться для начала в Лукьяновский СИЗО, а затем оттуда в колонии строгого режима с обвинением в государственной измене. С этим цирком нужно заканчивать”, – написал Гончаренко.

Ранее СМИ сообщили, что Медведчук и его жена отправились в Крым на своей машине, в сопровождении трех человек – граждан Украины. Границу с Россией они пересекли 2 августа после полудня.

Пресс-секретарь Медведчука Олег Бабанин подтвердил Радио “Свобода”, что он уехал в аннексированный Крым.

“Виктор Медведчук находится в отпуске как народный депутат и находится с семьей в Крыму”, – сказал Бабанин.

От дальнейших комментариев пресс-секретарь отказался.

В 2018 году Виктор Медведчук сообщил российскому телеканалу “ТВ Центр”, что продолжает ездить в аннексированный Крым на отдых.

“Крым – это место, где я отдыхал и отдыхаю сегодня. Это ни для кого не является секретом. Я там в этом году отдыхал и в прошлом, и буду отдыхать дальше”, – сказал Медведчук.

Согласно декларации, жена Медведчука Оксана Марченко владеет земельным участком под Ялтой площадью более 5 тыс. квадратных метров, домом и хозяйственными постройками.

Также по данным “Крым.Реалии”, семья Медведчука владеет в Крыму бизнесом, который появился там уже после российской аннексии. Две фирмы – “Таврия-инвест” и “Фирма Укрснаб” – в поселке Гаспра записанны на Оксану Марченко.

В генплане, утвержденном уже российскими властями Ялты, этот дом обозначен как Дворец Медведчука, пишут “Крим.Реалии”.

Крымская земля из декларации Медведчука входит в перечень территорий, которыми, согласно указу президента России Владимира Путина, не могут владеть “иностранные граждане”. Российские власти обязывают владельцев продать участки гражданам России или российским компаниям, иначе они могут быть выкуплены государством.

Медведчук и его жена с начала 2000-х являются кумовьями президента РФ Владимира Путина и Светланы Медведевой – жены российского экс-премьер-министра Дмитрия Медведева.

Ранее в интервью “ВВС Україна” Медведчук заявил, что всегда говорит президенту РФ, что Крым является частью Украины.

На вопрос журналиста, говорит ли Медведчук об украинской принадлежности Крыма президенту РФ Владимиру Путину, он ответил утвердительно.

“Я считаю, что и Крым — это территория Украины … Ну конечно, а как же! Вы считаете, что я дал интервью, а он (Путин- Ред) не знает, о чем я говорю? Понятно, что он не отслеживает мои интервью, но он знает мою позицию”, — заявил политик.

На вопрос, что ему на это отвечает президент РФ, Медведчук ответил, что “Путин глава государства и должен отстаивать интересы государства”.

“Он их отстаивает. А я как политик, как гражданин Украины, представляю украинские интересы, и поэтому я так считаю”, — сказал он.

Отметим, Кабинетом Министров Украины утвержден “Порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее”, согласно которому въезд граждан Украины на временно оккупированную территорию Украины и выезд из нее осуществляются через контрольные пункты при предъявлении любого документа, определенного статьей 5 Закона Украины “О гражданстве Украины” или статьей 2 Закона Украины “О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины”.