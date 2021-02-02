Такое заявление он сделал с трибуны Верховной Рады.
“Сегодня на повестке дня Верховной Рады был вопрос о введении санкций против Никарагуа через открытие” почетного консульства “в Крыму. Конечно, это решение правильное и мы вводить санкции против Никарагуа и любой страны, движется в русле российских нарративов. Весь мир должен понимать, что Крым – это Украина. […] в то время как мы принимаем санкции против Никарагуа, “зеленая” власть восстанавливает импорт электроэнергии из России, покупает электроэнергию у диктатора Лукашенко и делает нищими собственных шахтеров и энергетиков “, – пишет Гончаренко.
Он призвал секретаря СНБО немедленно прекратить импорт российской и белорусской электроэнергии, а также напомнил, что соответствующий законопроект уже в Верховной Раде, но пока не рассматривается.
- Накануне президент Владимир Зеленский внес в парламент постановление №4689 о введении санкций против Никарагуа из-за назначения почетного консула в оккупированном Крыму.