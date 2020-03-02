Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что в этом году планируется повышение зарплат врачам на 30 %.

Об этом он рассказал на брифинге, сообщает корреспондент #Букв.

“Через месяц у нас начнется медицинская реформа. Для отдельных категорий врачей зарплата повысится на 30 %. По отдельным расчетам, в отдельных больницах даже больше. И что самое главное – для украинцев впервые, наверное, появится настоящая бесплатная медицина. Это отдельные услуги, которые включены в гарантированный пакет”, – отметил глава Правительства.

Он также подчеркнул, что до апреля есть еще время на организационные моменты, в том числе планируется пересмотреть сеть опорных больниц.

“У нас уже есть цифры со всех регионов, по которым Национальная служба здоровья сможет рассчитать точную модель опорных больниц”, – сказал Гончарук.