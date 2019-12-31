Об этом он рассказал в интервью телеканалу “Украина 24”.

“Начинают потихоньку поднимать голову (игорные заведения, – ред.). Мы это видим. Я думаю, что после Нового года мы, возможно, повторим “сеанс убеждения”. Мы контролируем ситуацию каждый день. Мы не видим массового возвращения залов. Просто кто-то скрывается. Кто-то за какими-то табличками позавешивал эти вывески и пытается скрыть, что они продолжают работу. Кто-то договорился с местными правоохранителями. Рано или поздно это все прекратится и ко всем дойдут руки”, – подчеркнул Гончарук.

Глава Правительства уточнил, что в случае возобновления работы игорного заведения на первый раз будут предупреждаться правоохранители, а в дальнейшем будут приниматься кадровые решения среди ответственных лиц.

“Там, где мы видим, что заведения продолжают работать, мы первый раз предупреждаем правоохранительные органы, во второй раз просто будем принимать кадровые решения”, – заявил Гончарук.

На вопрос о том, что борьбу с игорным бизнесом анонсировал еще в 2014 году глава МВД Арсен Аваков, но, тем не менее, до сих пор заведения работали, Гончарук сказал, что не хочет это комментировать.

“Мы очень предметно поговорили со всем силовым блоком, в том числе и с господином министром (Арсеном Аваковым, – ред.). Я поставил очень четкие задачи. И если мы будем видеть, что нелегальный игорный бизнес снова поднимает голову, будем принимать жесткие кадровые решения”, – отметил Гончарук.

(На видео – с 1:30)