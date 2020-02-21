Об этом заявил сегодня во время отчета Правительства в Верховной Раде премьер-министр Алексей Гончарук.

“Макропрогноз – это всегда предвидение… Даже коронавирус как явление в мире серьезно влияет на экономику. И может быть основанием для пересмотра макропрогноза. Сейчас, конечно, нужно его пересматривать. Минэкономики уже этим занимается. Я думаю, что где-то в ближайшие пару недель мы выйдем с новым макропрогнозом на этот год”, – отметил он.

Также в Правительстве планируют весной откорректировать показатели государственного бюджета на 2020 год.

“И конечно, весной нам нужно будет возвращаться к пересмотру для того, чтобы еще раз посмотреть (с учетом этого макропрогноза) на государственный бюджет. У нас совсем другой курс гривны закладывался в октябре, другие цены на энергоресурсы… Поэтому правильно: действительно мы будем возвращаться к корректировке государственного бюджета в этом году”, – подчеркнул Гончарук.

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(На видео – с 6:20)