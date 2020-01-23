Власти Украины намерены передать "Укрзализныцю" в управление оператору железных дорог Германии Deutsche Bahn AG на 10 лет.

Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время выступления на “Украинском завтраке” в Давосе.

“Вчера был подписан меморандум между Министерством инфраструктуры и Deutsche Bahn. Да, мы хотим отдать немцам на 10 лет в управление железную дорогу. Мы связываем с этим очень важным решением не только судьбу этой инфраструктурной единицы. Это системное решение, которое должно показать, что Украина беспрецедентно открыта к инвестициям, к миру, к новым стандартам”, – подчеркнул Гончарук.

Глава Правительства уточнил, что о деталях “еще нужно договариваться”, и еще должны быть подписаны официальные документы.

“Но политическое решение относительно этого уже принято, и это уже огромный шаг”, – добавил Гончарук.

Накануне стало известно о подписании соглашения о намерениях между Министерством инфраструктуры Украины и компанией Deutsche Bahn AG “о дальнейшем сотрудничестве в транспортной отрасли и развитии АО “Укрзализныця”.

Подписание состоялось в Давосе во время Всемирного экономического форума.

Гончарук в связи с этим подчеркивал, что такой альянс является “логическим продолжением плана реструктуризации “Укрзализныци”, анонсированного президентом Владимиром Зеленским. Он также заверил, что “Украина полностью сохранит за собой контроль над “Укрзализницей” (о продаже или аренде речь не идет), а немецкие специалисты будут работать “над реформированием управленческих механизмов предприятия”.