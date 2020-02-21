Премьер-министр Украины Алексей Гончарук назвал вчерашние события в Новых Санжарах Полтавской области, куда привезли эвакуированных из Китая людей, следствием информационной войны.

Такое заявление он сделал во время отчета Правительства в Верховной Раде, сообщает корреспондент #Букв.

“Те события, которые вчера происходили, по моему мнению, они являются следствием в том числе информационной войны, которая продолжается в отношении нашей страны и изнутри, и извне”, – подчеркнул премьер.

Гончарук выразил мнение, что подобные провокации могут продолжаться.

“Я предполагаю, что провокации продолжатся. У нас уже сегодня есть информация о том, что якобы гражданка Китая, которая 5 дней назад прибыла в Украину самолетом, побыла 4 дня в Киеве и уехала поездом в Москву, на границе с РФ якобы была остановлена. И там якобы обнаружен какой-то вирус, они что-то исследуют. Я думаю, что информационное поле будут продолжать раскачивать, для того чтобы создать панику, сломить население, посеять среди нас недоверие и раздор”, – отметил Гончарук.

Глава Правительства заверил, что “нет оснований для паники” и “ситуация под контролем”

“Мы ожидаем, что могут быть провокации, манипуляции, но мы к этому готовы”, – добавил Гончарук.

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Ранее сегодня российские СМИ, в частности агентство “Интерфакс”, обнародовали сообщение, что гражданку Китая с высокой температурой, ехавшую в поезде “Киев – Москва”, сняли с маршрута в Брянске и направили в инфекционную больницу.

Отмечалось, что остальные пассажиры вагона, в котором ехала китаянка с температурой 38 градусов, направлены на карантин в Брянскую городскую больницу.