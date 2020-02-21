Такое заявление он сделал во время отчета Правительства в Верховной Раде, сообщает корреспондент #Букв.
“Те события, которые вчера происходили, по моему мнению, они являются следствием в том числе информационной войны, которая продолжается в отношении нашей страны и изнутри, и извне”, – подчеркнул премьер.
Гончарук выразил мнение, что подобные провокации могут продолжаться.
“Я предполагаю, что провокации продолжатся. У нас уже сегодня есть информация о том, что якобы гражданка Китая, которая 5 дней назад прибыла в Украину самолетом, побыла 4 дня в Киеве и уехала поездом в Москву, на границе с РФ якобы была остановлена. И там якобы обнаружен какой-то вирус, они что-то исследуют. Я думаю, что информационное поле будут продолжать раскачивать, для того чтобы создать панику, сломить население, посеять среди нас недоверие и раздор”, – отметил Гончарук.
Глава Правительства заверил, что “нет оснований для паники” и “ситуация под контролем”
“Мы ожидаем, что могут быть провокации, манипуляции, но мы к этому готовы”, – добавил Гончарук.
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Эвакуированные из Ухани украинцы опубликовали видео изнутри автобуса в момент атаки камнями
Ранее сегодня российские СМИ, в частности агентство “Интерфакс”, обнародовали сообщение, что гражданку Китая с высокой температурой, ехавшую в поезде “Киев – Москва”, сняли с маршрута в Брянске и направили в инфекционную больницу.
Отмечалось, что остальные пассажиры вагона, в котором ехала китаянка с температурой 38 градусов, направлены на карантин в Брянскую городскую больницу.
- Накануне эвакуированные из охваченного коронавирусом Уханя граждане Украины и иностранцы прибыли в медицинское учреждение “Новые Санжары” в Полтавской области. Автобусы заезжали в санаторий сквозь клубы дыма от покрышек и под крики местных жителей. Митингующие вели себя агрессивно и пытались забросать автобусы камнями. В нескольких автобусах разбили стекло. Вдоль каждого автобуса выстроились ряды нацгвардейцев, которые сопровождали автобусы прямо до ворот санатория. Между протестующими в Новых Санжарах и правоохранителями произошли столкновения.
- Министр охраны здоровья Зоряна Скалецкая заявила, что проведет 14 дней с людьми, которые были эвакуированы из китайского города Уханя, в обсервации.
- В результате беспорядков в Новых Санжарах за медицинской помощью обратились девять полицейских и одно гражданское лицо. Полиция задержала 24 протестующих.