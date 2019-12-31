Премьер-министр Украины Алексей Гончарук считает главной задачей на 2020 год строительство дорог в стране.

Об этом он рассказал в интервью телеканалу “Украина”.

Глава Правительства отметил, что для этого была обновлена команда “Укравтодора”.

“Сейчас там молодой, порядочный, профессиональный менеджер (компанию возглавил бывший нардеп от “Слуги народа” Александр Кубраков, — ред.), который полностью меняет команду по стране. Первая задача — убрать оттуда коррупцию. Уже десятки людей уволены с руководящих должностей”, — рассказал Гончарук.

Премьер уточнил, что в 2020 году задачей является построить 4 тысячи километров дорог, но “можно сделать и больше”.

“Это не верхний предел, это вопрос, в частности, насколько удастся привлечь к выполнению задач подрядчиков качественных, в том числе с международными деньгами”, — отметил он.

Гончарук добавил, что есть несколько “амбициозных проектов”, которые Правительство хочет реализовать в следующем году.

“Например, запорожский мост – проект, который у нас точно на особом счету. Нам нужно построить новую фактически дорогу из Киева в Днепр. Там есть такой участок большой, который уже начинает строиться, и за следующий год мы должны как минимум очень серьезно продвинуться, если вообще не полностью его построить — от Решетиловки до Днепра”, — рассказал глава Кабмина.

“Дорогами нужно сшить страну, и это задача, наверное, № 1 на следующий год”, — подчеркнул Гончарук.

(На видео – с 9:12)