Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заверил, что во время переговоров с Россией по газу "никто не предает государственные интересы".

Об этом он проинформировал сегодня во время часа вопросов к Правительству в Верховной Раде, сообщает корреспондент #Букв.

“Мы работаем сейчас над переговорами с Российской Федерацией по газу. Последние две недели – сложный процесс. Там “зрады” нет, никто не предает государственные интересы. Наши коллеги прямо сейчас находятся на переговорах”, – отметил он.

Гончарук уточнил, что Кабинет Министров, в свою очередь, сегодня собрался на заседание по газовому вопросу.

“А мы до того, как прийти сюда, открыли заседание Правительства, сделали перерыв, пришли с вами пообщаться и дальше идем продолжать заседание по газу с Россией”, – заявил он.