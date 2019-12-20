Об этом он проинформировал сегодня во время часа вопросов к Правительству в Верховной Раде, сообщает корреспондент #Букв.
“Мы работаем сейчас над переговорами с Российской Федерацией по газу. Последние две недели – сложный процесс. Там “зрады” нет, никто не предает государственные интересы. Наши коллеги прямо сейчас находятся на переговорах”, – отметил он.
Гончарук уточнил, что Кабинет Министров, в свою очередь, сегодня собрался на заседание по газовому вопросу.
“А мы до того, как прийти сюда, открыли заседание Правительства, сделали перерыв, пришли с вами пообщаться и дальше идем продолжать заседание по газу с Россией”, – заявил он.
- Накануне сообщалось, что в ходе более чем 7-часовых переговоров Украина и Россия достигли предварительного соглашения о новом контракте на транзит российского газа через территорию Украины.
- В ходе газовых переговоров между российской и украинской сторонами в рамках “нормандского саммита” в Париже была достигнута только договоренность “продолжать договариваться”.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным может с большей вероятностью говорить о подписании контракте на транзит газа на срок до 10 лет.