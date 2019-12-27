Премьер-министр Украины Алексей Гончарук подтвердил, что в данный момент переговоры по газу с Россией еще продолжаются.

Об этом он заявил на брифинге после заседания Правительства.

В связи с этим Гончарук призвал СМИ не задавать вопросов на эту тему.

“Сразу скажу, что газовую тему я сейчас комментировать не буду, потому что переговоры еще продолжаются. Я понимаю интерес к этой теме. Дайте нам еще какой-то день-два” – подчеркнул премьер.

Как известно, 20 декабря в Минске Украина и Россия достигли окончательной договоренности по транзиту российского газа. Был подписан межправительственный протокол, предусматривающий пакетное соглашение с выплатой “Газпромом” “Нафтогазу” $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража, отказ сторон от существующих исков, включая урегулирование штрафа Антимонопольного комитета Украины, и подписание транзитного соглашения на пять лет (2020 год – 65 млрд куб. м, 2021-2024 гг. – по 40 млрд куб. м) с возможностью его продления на 10 лет.

На 26 декабря была намечена встреча команд “Нафтогаза” и “Газпрома”, чтобы окончательно согласовать условия договора. Предполагалось, что уже 27 декабря будет подписан с Россией контракт о продолжении транзита газа, но пока этого не произошло.

(На видео – с 6:05)