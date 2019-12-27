Об этом он заявил на брифинге после заседания Правительства.
В связи с этим Гончарук призвал СМИ не задавать вопросов на эту тему.
“Сразу скажу, что газовую тему я сейчас комментировать не буду, потому что переговоры еще продолжаются. Я понимаю интерес к этой теме. Дайте нам еще какой-то день-два” – подчеркнул премьер.
Как известно, 20 декабря в Минске Украина и Россия достигли окончательной договоренности по транзиту российского газа. Был подписан межправительственный протокол, предусматривающий пакетное соглашение с выплатой “Газпромом” “Нафтогазу” $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража, отказ сторон от существующих исков, включая урегулирование штрафа Антимонопольного комитета Украины, и подписание транзитного соглашения на пять лет (2020 год – 65 млрд куб. м, 2021-2024 гг. – по 40 млрд куб. м) с возможностью его продления на 10 лет.
На 26 декабря была намечена встреча команд “Нафтогаза” и “Газпрома”, чтобы окончательно согласовать условия договора. Предполагалось, что уже 27 декабря будет подписан с Россией контракт о продолжении транзита газа, но пока этого не произошло.
(На видео – с 6:05)
- Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель рассказал подробности договора по газу между Украиной и Россией.
- Исполнительный директор “Нафтогаза” Юрий Витренко заявил, что в подписанном между НАК “Нафтогаз” и “Газпромом” протоколе нет никаких договоренностей о прямых поставках российского газа.