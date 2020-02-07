Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заверил, что в Правительстве решили проблему с чрезмерно большими премиями и зарплатами топ-чиновников, в частности министров.

Об этом он заявил сегодня во время часа вопросов к Правительству в Верховной Раде.

“Расставлю точки над “и”. Президент поручил, попросил представить ему целостную концепцию, как должны выглядеть зарплаты на публичной службе. Мы это сделали. Сегодня мы договорились о том, что зарплата министра, то есть сотрудника Правительства, будет привязана к средней заработной плате в Украине”, – отметил Гончарук.

Он уточнил, что зарплата министра теперь будет составлять от трех до пяти средних зарплат по Украине. Премия же не будет превышать размера одного оклада.

“Три-пять зарплат – это тот объем, который мы сегодня считаем возможным платить политическим лицам. При этом мы упорядочили ситуацию с премиями. Не будет этого зоопарка по 200–300–400%. Мы договорились о том, что премия может быть максимум ограничена одним окладом. Это адекватные условия, которые мы считаем нормальными. Мы согласовали эту позицию с президентом”, – подчеркнул Гончарук

По словам премьера, с зарплатами руководителей госкомпаний ситуация другая.

“Это бизнес. Мы должны понимать, что там работают не чиновники. И мы должны там конкурировать, в том числе на рынке труда, с частными предприятиями. Мы как Правительство приняли решение еще несколько недель тому назад и обратились к каждому наблюдательному совету такого предприятия с просьбой воздержаться от выплаты этих больших премий. Это тот инструмент, который у нас сейчас есть. И с каждым наблюдательным советом мы сейчас ведем переговоры, чтобы упорядочить это”, – объяснил глава Правительства.

(На видео – с 52:55)