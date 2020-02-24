Об этом он сказал в интервью телеканалу “Украина 24”.
“Если говорить сейчас о рынке ипотеки, то он недоступен, так как очень высокий. Ну, то есть не знаю, наркотиками надо, наверное, оружием торговать для того, чтобы выплачивать такую ипотеку. Сегодня это кабала. Это невозможно”, – сказал он.
Гончарук отметил, ситуацию нужно исправлять, и Правительство работает в этом направлении.
“Наша задача – чтобы банки кредитовали дешево. Чтобы они кредитовали максимум под 10 процентов”, – заявил Премьер-министр.
По его словам, реализации реформы в этой сфере зависит развитие экономики Украины.
“Если банки дешево будут кредитовать экономику, это даст возможность и ресурс развиваться, вкладывать деньги в, будем говорить, реальный сектор”, – уточнил Глава Правительства.
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- Накануне Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что кредитная ставка до конца года снизится на 1,5-2%.
- Премьер-министр Алексей Гончарук отмечал, что самая важная задача нового Кабинета Министров Украины – это экономический рост. Он также заявлял, что в Украине может быть ипотека в гривне под 12 – 13 %.