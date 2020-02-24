Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что сейчас для того, чтобы выплачивать ипотеку, нужно торговать наркотиками и оружием.

Об этом он сказал в интервью телеканалу “Украина 24”.

“Если говорить сейчас о рынке ипотеки, то он недоступен, так как очень высокий. Ну, то есть не знаю, наркотиками надо, наверное, оружием торговать для того, чтобы выплачивать такую ипотеку. Сегодня это кабала. Это невозможно”, – сказал он.

Гончарук отметил, ситуацию нужно исправлять, и Правительство работает в этом направлении.

“Наша задача – чтобы банки кредитовали дешево. Чтобы они кредитовали максимум под 10 процентов”, – заявил Премьер-министр.

По его словам, реализации реформы в этой сфере зависит развитие экономики Украины.

“Если банки дешево будут кредитовать экономику, это даст возможность и ресурс развиваться, вкладывать деньги в, будем говорить, реальный сектор”, – уточнил Глава Правительства.

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