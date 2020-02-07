Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что передал заявление об увольнении не в Парламент, а президенту, так как это был "политический шаг".

Об этом он проинформировал во время часа вопросов к Правительству в Верховной Раде, сообщает корреспондент #Букв. Вопрос по поводу правомерности передачи заявления президенту задал нардеп от “Европейской Солидарности” Алексей Гончаренко.

Гончарук настаивает, что при подаче заявление об отставке соблюдал нормы закона.

“Я уже говорил, что заявление было написано на имя руководителя Верховной Рады. Поэтому юридически оно абсолютно соответствует закону. Оно было передано президенту, потому что это был политический шаг – чтобы продемонстрировать, что между нами нет никаких недоразумений и недоверия”, – подчеркнул премьер.

“И вам не удастся расшатать доверие и работу внутри нашей команды, как бы вы это ни пытались сделать своими грязными манипуляциями”, – добавил Гончарук.

Согласно Конституции Украины (ст. 115), президент не имеет полномочий рассматривать отставку премьер-министра: это прерогатива Парламента. Кабмин “подконтролен и подотчетен” именно Верховной Раде.

Стоит отметить, что нардепы от “ЕС” вынуждены были добиваться права задать еще несколько вопросов премьеру. Так, после выступления Гончарука с трибуны и нескольких вопросов из зала спикер ВР Дмитрий Разумков объявил о завершении часа вопросов. Он также заявил, что “если на то пошло, то час для Правительства не предусматривает вопросов к премьер-министру”.

В ответ на это депутаты от “Европейской Солидарности”, а также “Батькивщины” подошли к президиуму и обступили трибуну, требуя продления часа вопросов к Правительству.

В итоге Гончарук все же вернулся на трибуну и продолжил отвечать на вопросы.