Премьер-министр Алексей Гончарук объяснил, что информацию о маршруте эвакуации граждан Украины из китайского Уханя на карантин держали в тайне, чтобы избежать провокаций.

Об этом он заявил на брифинге.

“Из соображений безопасности мы ограничили информацию. Ведь не хотели, чтобы возникали лишние провокации. Чтобы этим мог воспользоваться кто-то в ущерб нашим гражданам”, – пояснил он.

По его словам, есть много сил, которые хотят навредить, использовать эту сложную операцию для провокаций.

“Мы знаем, что Украина до сих пор находится фактически в состоянии войны. И снаружи, и изнутри страны есть много сил, которые хотят навредить, использовать эту сложную операцию для провокаций. Поэтому из соображений безопасности было принято такое решение”, – подчеркнул Гончарук.

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Напомним, сегодня эвакуированные из охваченного коронавирусом Уханя граждане Украины и иностранцы прибыли в медицинское учреждение “Новые Санжары” в Полтавской области. Автобусы заезжали в санаторий сквозь клубы дыма от покрышек и под крики местных жителей. Митингующие вели себя агрессивно и пытались забросать автобусы камнями. В нескольких автобусах разбили стекло. Вдоль каждого автобуса выстроились ряды нацгвардийцев, которые сопровождали автобусы прямо до ворот санатория. Между протестующими в Новых Санжарах и правоохранителями были столкновения.