Об этом он заявил на брифинге.
“Из соображений безопасности мы ограничили информацию. Ведь не хотели, чтобы возникали лишние провокации. Чтобы этим мог воспользоваться кто-то в ущерб нашим гражданам”, – пояснил он.
По его словам, есть много сил, которые хотят навредить, использовать эту сложную операцию для провокаций.
“Мы знаем, что Украина до сих пор находится фактически в состоянии войны. И снаружи, и изнутри страны есть много сил, которые хотят навредить, использовать эту сложную операцию для провокаций. Поэтому из соображений безопасности было принято такое решение”, – подчеркнул Гончарук.
Напомним, сегодня эвакуированные из охваченного коронавирусом Уханя граждане Украины и иностранцы прибыли в медицинское учреждение “Новые Санжары” в Полтавской области. Автобусы заезжали в санаторий сквозь клубы дыма от покрышек и под крики местных жителей. Митингующие вели себя агрессивно и пытались забросать автобусы камнями. В нескольких автобусах разбили стекло. Вдоль каждого автобуса выстроились ряды нацгвардийцев, которые сопровождали автобусы прямо до ворот санатория. Между протестующими в Новых Санжарах и правоохранителями были столкновения.
- По мнению медиаэксперта Института массовой информации Ирины Земляная “протестующие не столько против размещения эвакуированных людей на территории района, их возмущает полная секретность и отсутствие диалога со стороны должностных лиц”.
- Народный депутат от фракции “Слуги народа” Лиза Богуцкая собирала подписи под обращением к Службе безопасности Украины об открытии производства из-за протестов на фоне эвакуации украинцев из Китая. Также готовится обращение к генпрокурору и Государственному бюро расследований.
- В Новых Санжарах состоялось срочное заседание правительства с участием Премьер-министра Украины Алексея Гончарука.