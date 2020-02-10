Об этом Гончарук сказал в интервью “Украинской правде”.
“Слушайте, я уважаю украинский парламент, коллег, которые там работают, и ценю доверие, которое у меня есть. Заявление было подписано на имя главы Верховной Рады, оно было просто технически передано президенту как человеку, которого я считаю лидером нашей политической команды. Я вообще считаю, что этот инцидент исчерпан”, – заявил Гончарук.
Ранее Премьер-министр Украины Алексей Гончарук обратился к народным депутатам, призвав их не реагировать на “манипуляции и подставы”.
- Ранее в Сети была обнародована аудиозапись, как якобы премьер-министр Алексей Гончарук обсуждал с замглавы НБУ Екатериной Рожковой совещание с президентом Владимиром Зеленским. На записи “Гончарук” заявил собеседникам, что сам не является специалистом в экономике. “Я полный профан в экономике — я юрист по образованию”, – такая фраза прозвучала в записи.
- Также в Сети выложили запись, на которой якобы Алексей Гончарук советуется с министром финансов и заместителем председателя НБУ, как объяснить президенту “100 млрд дыры в бюджете”.
- После обнародования скандальных аудиозаписей Алексей Гончарук написал заявление об отставке и передал его президенту Владимиру Зеленскому.
- 17 января президент Владимир Зеленский провел встречу с Алексеем Гончаруком, во время которой заявил, что дает Правительству “шанс”, но с некоторыми условиями.