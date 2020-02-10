Премьер-министр Алексей Гончарук рассказал, что после скандала с обнародованной прослушкой подал заявление об отставке именно Президенту Владимиру Зеленскому, так как считает его лидером политической команды.

Об этом Гончарук сказал в интервью “Украинской правде”.

“Слушайте, я уважаю украинский парламент, коллег, которые там работают, и ценю доверие, которое у меня есть. Заявление было подписано на имя главы Верховной Рады, оно было просто технически передано президенту как человеку, которого я считаю лидером нашей политической команды. Я вообще считаю, что этот инцидент исчерпан”, – заявил Гончарук.

Ранее Премьер-министр Украины Алексей Гончарук обратился к народным депутатам, призвав их не реагировать на “манипуляции и подставы”.