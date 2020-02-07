Об этом заявил сегодня во время часа вопросов к Правительству в Верховной Раде премьер-министр Алексей Гончарук.
Он уточнил, что это произойдет в случае, если продажа принесет владельцам земли существенный доход.
“Есть много критериев, по которым при начислении субсидии соответствующие органы оценивают платежеспособность. В разных ситуациях продажа земельных участков может привести к возникновению у человека разного дохода. Если вдруг продажа земельного участка приведет к тому, что человек получит серьезную значительную сумму, например, десятки тысяч долларов, то очевидно, что в течение определенного периода времени он не будет нуждаться в поддержке государства. Поэтому в каждом случае нужно считать отдельно”, – подчеркнул Гончарук.
При этом премьер отметил, что государство не будет лишать права на субсидию тех украинцев, которые действительно нуждаются в помощи при оплате коммунальных услуг.
По словам Гончарука, начисление субсидии в Украине – “гарантированное законом право человека”.
(На видео – с 39:50)
- По состоянию на начало 2020 года задолженность по выплате льгот и субсидий населению на оплату коммунальных услуг наблюдалась в 19 областях Украины.
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