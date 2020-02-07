Премьер-министр Украины Алексей Гончарук обратился к народным депутатам, призвав их не реагировать на "манипуляции и подставы".

Такое заявление он сделал во время часа вопросов к Правительству, сообщает корреспондент #Букв.

“Нас с вами пытаются раскачать грязными манипуляциями, сливами, подставами. Пытаются использовать то, что у кого-то из нас может быть меньше или больше политического опыта, – не ведитесь”, – отметил Гончарук.

Он добавил, что президент Украины, Парламент и Правительство уже делают много “крутых вещей”.

Гончарук также сообщил, что на следующей неделе должен быть подан в Верховную Раду отчет о деятельности Кабмина.

“Мы всегда готовы приходить и отчитываться Парламенту, нам нечего скрывать. На этой неделе мы завершили подготовку отчета перед Парламентом. На этой неделе мы намерены окончательно его провести через все внутренние процедуры, и на следующей неделе отправим в Парламент, как это и предусмотрено законом”, – заявил Гончарук.