Такое заявление он сделал во время часа вопросов к Правительству, сообщает корреспондент #Букв.
“Нас с вами пытаются раскачать грязными манипуляциями, сливами, подставами. Пытаются использовать то, что у кого-то из нас может быть меньше или больше политического опыта, – не ведитесь”, – отметил Гончарук.
Он добавил, что президент Украины, Парламент и Правительство уже делают много “крутых вещей”.
Гончарук также сообщил, что на следующей неделе должен быть подан в Верховную Раду отчет о деятельности Кабмина.
“Мы всегда готовы приходить и отчитываться Парламенту, нам нечего скрывать. На этой неделе мы завершили подготовку отчета перед Парламентом. На этой неделе мы намерены окончательно его провести через все внутренние процедуры, и на следующей неделе отправим в Парламент, как это и предусмотрено законом”, – заявил Гончарук.
- Ранее в Сети была обнародована аудиозапись, как якобы премьер-министр Алексей Гончарук обсуждал с замглавы НБУ Екатериной Рожковой совещание с президентом Владимиром Зеленским. На записи “Гончарук” заявил собеседникам, что сам не является специалистом в экономике. “Я полный профан в экономике — я юрист по образованию”, – такая фраза прозвучала в записи.
- Также в Сети выложили запись, на которой якобы Алексей Гончарук советуется с министром финансов и заместителем председателя НБУ, как объяснить президенту “100 млрд дыры в бюджете”.
- После обнародования скандальных аудиозаписей Алексей Гончарук написал заявление об отставке и передал его президенту Владимиру Зеленскому.
- 17 января президент Владимир Зеленский провел встречу с Алексеем Гончаруком, во время которой заявил, что дает Правительству “шанс”, но с некоторыми условиями.