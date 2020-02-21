Такое заявление он сделал во время отчета Правительства в Верховной Раде, сообщает корреспондент #Букв.
“Экономика продолжает расти – быстрее, чем в Европе”, – отметил Гончарук.
Падение темпов роста ВВП в четвертом квартале прошлого года премьер объясняет “объективными факторами”.
“В IV квартале темпы роста уменьшились, это правда. Это вызвано совершенно объективными факторами. Например, у нас значительно более дешевый газ, чем прошлой зимой, у нас гораздо меньше произведено электроэнергии, потреблено, и она значительно дешевле, чем прошлой зимой“, – рассказал Гончарук.
По его словам, октябрь-ноябрь “были очень неудачными с точки зрения конъюнктуры внешних рынков” для украинской промышленности.
Гончарук также заверил, что в Правительстве понимают, “что нужно делать с нашей экономикой”.
“По состоянию на сегодняшний день наша экономика, к сожалению, маленькая. Она составляет 0,3 % от общего ВВП в мире. Она открытая, она сырьевая. Это означает, что для того, чтобы расти, нам нужны конкурентные преимущества. То, что сейчас происходит в экономике, можно охарактеризовать так: она недооценена и недоинвестирована. Нам нужны инвестиции. Стратегия экономического развития Украины на следующие 5 лет – это привлечение инвестиций”, – отметил премьер.
- Ранее Алексей Гончарук заявлял, что причинами недовыполнения доходов в госбюджет в январе 2020 года стали укрепление курса гривны и теплая зима.
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- Государственный бюджет за 2019 год был сведен с дефицитом 72,4 млрд грн, или 1,8% ВВП.