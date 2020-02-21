Такое заявление он сделал во время отчета Правительства в Верховной Раде, сообщает корреспондент #Букв.

“Экономика продолжает расти – быстрее, чем в Европе”, – отметил Гончарук.

Падение темпов роста ВВП в четвертом квартале прошлого года премьер объясняет “объективными факторами”.

“В IV квартале темпы роста уменьшились, это правда. Это вызвано совершенно объективными факторами. Например, у нас значительно более дешевый газ, чем прошлой зимой, у нас гораздо меньше произведено электроэнергии, потреблено, и она значительно дешевле, чем прошлой зимой“, – рассказал Гончарук.

По его словам, октябрь-ноябрь “были очень неудачными с точки зрения конъюнктуры внешних рынков” для украинской промышленности.

Гончарук также заверил, что в Правительстве понимают, “что нужно делать с нашей экономикой”.

“По состоянию на сегодняшний день наша экономика, к сожалению, маленькая. Она составляет 0,3 % от общего ВВП в мире. Она открытая, она сырьевая. Это означает, что для того, чтобы расти, нам нужны конкурентные преимущества. То, что сейчас происходит в экономике, можно охарактеризовать так: она недооценена и недоинвестирована. Нам нужны инвестиции. Стратегия экономического развития Украины на следующие 5 лет – это привлечение инвестиций”, – отметил премьер.