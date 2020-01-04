Премьер-министр Украины Алексей Гончарук отчитался, что в период с 27 декабря по 3 января в стране удалось закрыть 15 нелегальных игорных заведений, но они уже пытались возобновить свою работу.

Об этом он написал в Telegram.

Гончарук отметил, что нелегальный игорный бизнес – часть “черного” и “серого” рынков, которые вредят украинской экономике.

“По сообщениям на правительственную горячую линию с 27 декабря правоохранители пресекли деятельность 15 нелегальных игорных заведений, которые попытались возобновить свою работу”, – сообщил он.