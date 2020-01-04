Об этом он написал в Telegram.
Гончарук отметил, что нелегальный игорный бизнес – часть “черного” и “серого” рынков, которые вредят украинской экономике.
“По сообщениям на правительственную горячую линию с 27 декабря правоохранители пресекли деятельность 15 нелегальных игорных заведений, которые попытались возобновить свою работу”, – сообщил он.
- Ранее Кабинет Министров Украины запретил распространение игорного бизнеса под видом государственных лотерей.
- Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков распорядился, чтобы все игорные заведения в стране не работали с 16:00 20 декабря.
- Правоохранители начали 250 уголовных производств по факту ведения игорного бизнеса.
- Кабинет Министров запустил горячую линию для борьбы с игорным бизнесом.