Представитель Правительства в Верховной Раде Елена Шуляк утверждает, что премьер-министр Алексей Гончарук действительно писал заявление об отставке и собирался отнести его в Офис президента. Почему его не зарегистрировали – не знает.

Об этом она рассказала в интервью LB.ua.

Она пояснила, что катализатором отставки Гончарука были обнародованные в Сети записи с пленок, на которых Глава Правительства обсуждал Президента и говорил, что он “полный профан в экономике”.

“Весь этот скандал с пленками разворачивался у меня на глазах. Пленки были обнародованы буквально за час до начала заседания фракции. У нас была “горячая” фракция, потом некоторые депутаты поехали в Кабинет Министров искать Алексея”, – вспоминает Шуляк.

Что касается заявления, то депутат утверждает, что оно действительно было, и когда она была на совещании у премьера, тот собирался отвезти его в Офис Президента.

“Собственными глазами не видела, но я знала, что Премьер должен был его отвезти в ОП. После этого Офис Президента сообщил, что поступила такая информация… Это заявление я лично расцениваю как политический жест – продемонстрировать Президенту свое уважение, доверие и указать, что ты не держишься за эту должность”, – отметила она.