Об этом она рассказала в интервью LB.ua.
Она пояснила, что катализатором отставки Гончарука были обнародованные в Сети записи с пленок, на которых Глава Правительства обсуждал Президента и говорил, что он “полный профан в экономике”.
“Весь этот скандал с пленками разворачивался у меня на глазах. Пленки были обнародованы буквально за час до начала заседания фракции. У нас была “горячая” фракция, потом некоторые депутаты поехали в Кабинет Министров искать Алексея”, – вспоминает Шуляк.
Что касается заявления, то депутат утверждает, что оно действительно было, и когда она была на совещании у премьера, тот собирался отвезти его в Офис Президента.
“Собственными глазами не видела, но я знала, что Премьер должен был его отвезти в ОП. После этого Офис Президента сообщил, что поступила такая информация… Это заявление я лично расцениваю как политический жест – продемонстрировать Президенту свое уважение, доверие и указать, что ты не держишься за эту должность”, – отметила она.
- Ранее в Сети была обнародована аудиозапись, как якобы премьер-министр Алексей Гончарук обсуждал с замглавы НБУ Екатериной Рожковой совещание с президентом Владимиром Зеленским. На записи “Гончарук” заявил собеседникам, что сам не является специалистом в экономике. “Я полный профан в экономике — я юрист по образованию”, – такая фраза прозвучала в записи.
- Также в Сети выложили запись, на которой якобы Алексей Гончарук советуется с министром финансов и заместителем председателя НБУ, как объяснить президенту “100 млрд дыры в бюджете”.
- После обнародования скандальных аудиозаписей Алексей Гончарук написал заявление об отставке и передал его президенту Владимиру Зеленскому.
- 17 января президент Владимир Зеленский провел встречу с Алексеем Гончаруком, во время которой заявил, что дает Правительству “шанс”, но с некоторыми условиями.