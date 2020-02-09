Премьер-министр Алексей Гончарук подтвердил, что предлагал кандидатуру бывшего голкипера "Динамо" и сборной Украины Александра Шовковского на должность министра спорта.

Об этом Гончарук заявил в эфире программы “Факты недели” на ICTV.

Премьер отметил, что серьезно кандидатура Шовковского еще не рассматривалась.

“Вообще очень интересно, как распространяются слухи. Идея подумать об Александре, как о члене Правительства, возникла у меня. Но серьезно и откровенно мы ее не обсуждали”, – подтвердил он.

Гончарук объяснил, что теоретически спорт может быть выведен в отдельное ведомство.

“Но надо понимать, что создание министерства – это куча бюрократических формальностей, потому что у нас на финишной прямой находится подготовка к Олимпиаде. И мы смотрим на то, чтобы любое решение не помешало этой подготовке “, – сказал он.

Отметим, что Шовковский сейчас работает ассистентом главного тренера Андрея Шевченко в сборной Украины по футболу.