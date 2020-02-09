Об этом Гончарук заявил в эфире программы “Факты недели” на ICTV.
Премьер отметил, что серьезно кандидатура Шовковского еще не рассматривалась.
“Вообще очень интересно, как распространяются слухи. Идея подумать об Александре, как о члене Правительства, возникла у меня. Но серьезно и откровенно мы ее не обсуждали”, – подтвердил он.
Гончарук объяснил, что теоретически спорт может быть выведен в отдельное ведомство.
“Но надо понимать, что создание министерства – это куча бюрократических формальностей, потому что у нас на финишной прямой находится подготовка к Олимпиаде. И мы смотрим на то, чтобы любое решение не помешало этой подготовке “, – сказал он.
Отметим, что Шовковский сейчас работает ассистентом главного тренера Андрея Шевченко в сборной Украины по футболу.
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