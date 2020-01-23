Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что нынешнее Правительство будет оставаться настолько долго, насколько позволит доверие внутри команды, а он сам не планирует пока уходить в отставку.

Такое заявление он сделал во время выступления на “Украинском завтраке” в Давосе.

“Правительство никуда не уходит. Правительство продолжает работать. Мы не планируем никакие отставки. Это слухи. Вокруг Правительства сейчас ведется много провокаций, манипуляций, сливов, грязной игры, которую позволяют себе группы влияния, которым очень некомфортно работать в стране с честным Правительством”, – отметил Гончарук.

Премьер подчеркнул, что также не планирует никуда уходить, а внутри команды президента установились “прекрасные отношения”.

“Я не планирую никуда идти. У нас прекрасные отношения внутри команды, с президентом. У нас отличное беспрецедентное взаимодействие со всеми наивысшими органами власти”, – заявил он.

“Мы будем оставаться настолько долго, насколько нам будет позволять это доверие внутри команды. Сейчас с доверием проблем никаких нет”, – добавил Гончарук.

(На видео – с 10:30)