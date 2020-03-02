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Гончарук прокомментировал тайную встречу с главой Офиса Зеленского

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что "ничего особенного не было" во встрече с главой Офиса президента Андреем Ермаком в одном из ресторанов Киева.

Понедельник, 2 марта 2020, 12:21

Об этом он рассказал на брифинге, сообщает корреспондент #Букв.

“Я каждый день с кем-то встречаюсь, с кем-то разговариваю. Иногда, не поверите, даже с кем-то ужинаю. Ничего особенного в разговоре с господином Ермаком не было. Мы обменялись мыслями по поводу происходящего, обсудили ряд рабочих вопросов. Ничего особенного, что я мог бы отдельно комментировать, не было”, – отметил Гончарук.

Напомним, что фото встречи Гончарука с Ермаком опубликовал в Twitter журналист Кристофер Миллер.

Telegram-канал “УП. Off the record” опубликовал видео встречи.

Встреча прошла в воскресенье, 1 марта.

Теги: Андрей Ермак, Алексей Гончарук

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