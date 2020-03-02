Гончарук прокомментировал тайную встречу с главой Офиса Зеленского

Об этом он рассказал на брифинге, сообщает корреспондент #Букв.
“Я каждый день с кем-то встречаюсь, с кем-то разговариваю. Иногда, не поверите, даже с кем-то ужинаю. Ничего особенного в разговоре с господином Ермаком не было. Мы обменялись мыслями по поводу происходящего, обсудили ряд рабочих вопросов. Ничего особенного, что я мог бы отдельно комментировать, не было”, – отметил Гончарук.
Напомним, что фото встречи Гончарука с Ермаком опубликовал в Twitter журналист Кристофер Миллер.
Telegram-канал “УП. Off the record” опубликовал видео встречи.
Встреча прошла в воскресенье, 1 марта.
- Ранее председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков созвал на среду внеочередное заседание Рады. В повестке дня заседания вопрос правительства и отчета правоохранительных органов.
- Ранее стало известно, что на должность премьера рассматривают кандидатуры Сергея Тигипко и Валерия Хорошковского.
- Позже Давид Арахамия заявил, что назначение Тигипко рассматривать не будут.