Об этом заявил Премьер-министр Алексей Гончарук в программе “Факты недели” на телеканале ICTV.
Гончарук рассказал, что планируется разделение Министерства ветеранов и оккупированных территорий. По его словам, новосозданное ведомство может возглавить Резников.
Он также отметил, что кандидатуру Резникова может внести в Парламент в ближайшее время.
“Также мы приняли решение о разделении Министерства ветеранов и оккупированных территорий. Будет отдельное министерство. Мы предложили эту позицию известному юристу Резникову. Я не исключаю, что в ближайшее время я внесу, а парламент поддержит это кадровое назначение”, – сказал Гончарук.
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