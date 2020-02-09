Об этом заявил Премьер-министр Алексей Гончарук в программе “Факты недели” на телеканале ICTV.

Гончарук рассказал, что планируется разделение Министерства ветеранов и оккупированных территорий. По его словам, новосозданное ведомство может возглавить Резников.

Он также отметил, что кандидатуру Резникова может внести в Парламент в ближайшее время.

“Также мы приняли решение о разделении Министерства ветеранов и оккупированных территорий. Будет отдельное министерство. Мы предложили эту позицию известному юристу Резникову. Я не исключаю, что в ближайшее время я внесу, а парламент поддержит это кадровое назначение”, – сказал Гончарук.