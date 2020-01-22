Об этом он сказал в интервью The Report Company.
По словам главы Правительства, сотрудничество с МВФ чрезвычайно важно для страны, поскольку это не столько история о деньгах, сколько о доверии.
“Они (МВФ, – ред.) – наш самый эффективный инструмент для восстановления доверия к Украине на международном уровне. В ближайшее время мы ожидаем получение трехлетней программы от МВФ, и мы уже согласовываем ключевые условия”, – сказал премьер.
Он пояснил, что в новой программе может быть пункт о снижении административного давления на энергетических рынках, что может привести к дальнейшей либерализации в этой области.
Еще одним важным аспектом новой программы сотрудничества он назвал поддержку независимости Национального банка, поскольку только эта организация способна обеспечить макроэкономическую стабильность.
И последний важный блок – антикоррупционный.
“Еще один очень важный блок – антикоррупционный. Некоторые органы по борьбе с коррупцией, созданные за последние пять лет, сейчас функционируют должным образом и уже имеют определенные достижения. Другим важным вопросом является незаконное обогащение. Ни в коем случае нельзя закрывать глаза на коррупцию”, – считает Гончарук.
- Ранее сообщалось, что Украина и Международный валютный фонд (МВФ) достигли договоренности о новой трехлетней программе сотрудничества на примерно 5,5 млрд долларов США.
- Договоренности Украины и МВФ еще требует утверждения руководством Фонда и его исполнительным комитетом.