Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что трехлетняя программа сотрудничества с Международным валютным фондом может быть одобрена в ближайшее время. На данный момент согласовываются ключевые условия.

Об этом он сказал в интервью The Report Company.

По словам главы Правительства, сотрудничество с МВФ чрезвычайно важно для страны, поскольку это не столько история о деньгах, сколько о доверии.

“Они (МВФ, – ред.) – наш самый эффективный инструмент для восстановления доверия к Украине на международном уровне. В ближайшее время мы ожидаем получение трехлетней программы от МВФ, и мы уже согласовываем ключевые условия”, – сказал премьер.

Он пояснил, что в новой программе может быть пункт о снижении административного давления на энергетических рынках, что может привести к дальнейшей либерализации в этой области.

Еще одним важным аспектом новой программы сотрудничества он назвал поддержку независимости Национального банка, поскольку только эта организация способна обеспечить макроэкономическую стабильность.

И последний важный блок – антикоррупционный.

“Еще один очень важный блок – антикоррупционный. Некоторые органы по борьбе с коррупцией, созданные за последние пять лет, сейчас функционируют должным образом и уже имеют определенные достижения. Другим важным вопросом является незаконное обогащение. Ни в коем случае нельзя закрывать глаза на коррупцию”, – считает Гончарук.