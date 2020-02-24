Об этом он сказал в интервью телеканалу “Украина 24”.
“Такое может быть…никто не может исключить, что случайно с пассажиром, который летит с пересадками, вирус не может попасть в Украину. От этого никто не застрахован”, – сказал Гончарук.
По его словам, во многих странах зафиксированы такие случаи.
Гончарук подчеркнул, что риск попадания коронавируса в Украине есть, особенно из Китая и других стран Азии. Он рассказал, что по отношению к людям с рейсов, которые составляют риск распространения COVID-19, принимаются дополнительные процедуры контроля.
“Касательно рискованных рейсов существует дополнительная процедура контроля. Фактически, по прибытию самолета осуществляется контроль температуры тела. В случае возникновения подозрения на возможное проявление этого заболевания, с человеком устанавливается особый контакт, то есть мы смотрим, насколько вероятна возможность болезни, наблюдаем, следим за этим человеком”, — пояснил премьер.
Он отметил, что уже было несколько подобных случаев, но наличие вируса у пассажиров не подтвердилось.
Гончарук заверил, что все области предупреждены о таких моментах, и для таких ситуаций работает правительственный штаб.
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Напомним, 20 февраля эвакуированные из охваченного коронавирусом Уханя граждане Украины и иностранцы прибыли в медицинское учреждение “Новые Санжары” в Полтавской области. Автобусы заезжали в санаторий сквозь клубы дыма от покрышек и под крики местных жителей. Митингующие вели себя агрессивно и пытались забросать автобусы камнями. В нескольких автобусах разбили стекло. Вдоль каждого автобуса выстроились ряды нацгвардийцев, которые сопровождали автобусы прямо до ворот санатория. Между протестующими в Новых Санжарах и правоохранителями были столкновения.
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