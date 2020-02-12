Задержка эвакуации украинцев из китайского города Ухань связана с минимизацией рисков до нуля, и ни о каком срыве не идет речь.

Об этом на брифинге заявил Премьер-министр Алексей Гончарук, сообщают #Буквы.

“Мы продолжаем искать возможность, чтобы провести эвакуацию таким образом, чтобы не создавать дополнительные риски для местного населения [в Украине]. Это главная задача”, – сказал Гончарук, подчеркнув, что “есть тонкости в том, как ведет себя инфекция”.

По его словам, Украина использует опыт организации эвакуация в других странах.

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“Как только мы будем на 100 % уверены, что эвакуация не создаст риск проникновения этой инфекции на территорию Украины и распространения ее тут, мы мгновенно проведем все необходимые эвакуационные действия. Это вопрос дней. У нас самолет готов, несколько объектов, на которые потенциально может быть проведена эвакуация, определены”, – сказал глава Правительства.

Алексей Гончарук также уточнил, что сейчас разрабатывается схема, как временно изолировать этих людей. “Нужно решить вопросы, как организовать обеспечение этих людей, организовать питание, нормальное пребывание. Есть много организационных вариантов”, – сказал он.

Напомним, что уже двое украинцев заразились китайским атипичным коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess в Японии.

Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.

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