Об этом он проинформировал на брифинге по итогам сегодняшнего заседания Правительства.
Гончарук уточнил, что “дорожная карта” с Deutsche Bahn будет подписана 5 февраля 2020 года.
“Расставляю точки над “и”. С этой большой системной компанией мы ведем переговоры о заключении стратегического партнерского соглашение. Оно может быть наполнено многими смыслами. На 5 февраля запланировано подписание “дорожной карты”… Глубину этого партнерства мы будем определять во время переговоров”, – отметил Гончарук.
Он не стал озвучивать детали, пообещав сделать это 5 февраля. Также премьер рассказал, чего именно в Правительстве ожидают от немецкой компании.
“Мы хотим инвестиций, мы хотим партнерства с глобальной компанией, к которой есть доверие, для которой являются дешевыми ресурсы, у которой есть уникальный опыт управления подобными проектами, которая фактически является синонимом эффективности в Европе. Мы хотим, чтобы “Укрзализныця” стала также образцом эффективности. Состояние, в котором сейчас находится эта большая стратегическая компания (“УЗ”, – ред.), желает оставлять лучшего и мириться с этим мы не можем”, – заявил Гончарук.
“Для нас понятно, что Deutsche Bahn может быть надежным партнером – это и о качестве перевозок, и о, собственно, скорости перевозок, потому что сегодня представители бизнеса, особенно экспортеры, постоянно говорят о том, что у них есть проблемы даже с тем, чтобы вывозить свою продукцию в порты”, – добавил глава Правительства.
(На видео – с 4:20)
- Накануне премьер-министр Украины Алексей Гончарук объявил о намерении передать “Укрзализныцю” в управление Deutsche Bahn AG на 10 лет. Глава Правительства уточнил, что о деталях “еще нужно договариваться”, и еще должны быть подписаны официальные документы, “но политическое решение относительно этого уже принято”.
- Впоследствии немецкий национальный оператор железнодорожных перевозок Deutsche Bahn опроверг информацию о том, что будет управлять “Укрзализныцей” в течение 10 лет.