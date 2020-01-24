Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что соглашение о стратегическом партнерстве с немецким оператором железных дорог Deutsche Bahn "может быть наполнено многими смыслами".

Об этом он проинформировал на брифинге по итогам сегодняшнего заседания Правительства.

Гончарук уточнил, что “дорожная карта” с Deutsche Bahn будет подписана 5 февраля 2020 года.

“Расставляю точки над “и”. С этой большой системной компанией мы ведем переговоры о заключении стратегического партнерского соглашение. Оно может быть наполнено многими смыслами. На 5 февраля запланировано подписание “дорожной карты”… Глубину этого партнерства мы будем определять во время переговоров”, – отметил Гончарук.

Он не стал озвучивать детали, пообещав сделать это 5 февраля. Также премьер рассказал, чего именно в Правительстве ожидают от немецкой компании.

“Мы хотим инвестиций, мы хотим партнерства с глобальной компанией, к которой есть доверие, для которой являются дешевыми ресурсы, у которой есть уникальный опыт управления подобными проектами, которая фактически является синонимом эффективности в Европе. Мы хотим, чтобы “Укрзализныця” стала также образцом эффективности. Состояние, в котором сейчас находится эта большая стратегическая компания (“УЗ”, – ред.), желает оставлять лучшего и мириться с этим мы не можем”, – заявил Гончарук.

“Для нас понятно, что Deutsche Bahn может быть надежным партнером – это и о качестве перевозок, и о, собственно, скорости перевозок, потому что сегодня представители бизнеса, особенно экспортеры, постоянно говорят о том, что у них есть проблемы даже с тем, чтобы вывозить свою продукцию в порты”, – добавил глава Правительства.

(На видео – с 4:20)