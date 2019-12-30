Об это в интервью телеканалу “Украина 24” сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

По его словам, ничего не мешает поступлению денег от МВФ.

“Это абсолютно техническая работа, которая сейчас продолжается. Это вопрос нескольких месяцев, я не сомневаюсь, что мы эту техническую работу доведем до конца и проблем не будет”, – сказал Премьер.

Также Гончарук отметил, что МВФ очень “демонизируют” через олигархические СМИ.

“МВФ очень демонизированный через олигархические СМИ. Есть много этих слухов, историй о том, что якобы они высасывают ресурсы. На самом деле сотрудничество с МВФ для Украины это про доверие, про дешевые ресурсы”, – добавил он.

По словам Гончарука, в Украине деньги “стоят” дорого, в то время как в Европе нормальным считается кредит под 3-5%. По его мнению, такая ситуация объясняется отсутствием доверия у инвесторов.

“В Украину не хочет заходить дешевый капитал. Поэтому для нас стратегически важно получить долгосрочную программу работы с Международным валютным фондом, потому что это авторитетная международной организация. Это сигнал для инвесторов, что можно заходить в Украину, с одной стороны, а с другой стороны это возможность иметь дешевые ресурсы”, – объяснил Гончарук.