Об этом он заявил в своем видеоблоге, обнародованном в Facebook.

Гончарук проинформировал, что правоохранители уже провели масштабную спецоперацию, во время которой была прекращена деятельность более 5 тысяч таких залов.

“Вчера Национальная полиция Украины вместе с Государственной фискальной службой начали работать над тем, чтобы из украинских городов исчезли залы игровых автоматов. В первый день спецоперации этих двух органов прекращена деятельность более пяти тысяч залов по всей Украине. По нашим подсчетам их намного больше – более 8 тысяч. Это значит, что работы еще достаточного много”, – отметил он.

В связи с этим глава Правительства призвал украинцев сообщать о заведениях, которые до сих пор функционируют.

“Поэтому если вы знаете о существовании зала игровых автоматов, который спрятался и который не заметили правоохранители (специально или случайно), сообщайте об этом нам. Пишите в социальных сетях, обращайтесь в государственные органы, обращайтесь в Национальную полицию по месту нахождения. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы уже до Нового года эта порочная практика – залы игровых автоматов – с улиц украинских городов исчезли”, – подчеркнул Гончарук.

(На видео – с 1:35)