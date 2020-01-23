Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал о планах Правительства на ближайшие 5 лет, а также о реформах, которые должны быть внедрены.

Данную информацию он озвучил во время выступления на “Украинском завтраке” в Давосе.

Гончарук отметил, что в следующие пять лет Правительство должно сделать экономику Украины более энергоэффективной.

“Стратегическое направление на следующие пять лет для нашей страны – это стать сильнее изнутри, это стать эффективнее. В том числе в плане энергетики. Мы потребляем слишком много в том плане, что мы тратим слишком много. Уровень потерь в некоторых украинских городах достигает более 50 %. Это означает то, что мы отапливаем космос”, – заявил он.

Гончарук также сообщил о необходимости диверсификации энергоресурсов, чтобы Украина не зависела “от одной страны, какой бы она ни была”. По его словам, к 2023 году планируется объединить украинскую энергетическую систему с европейской.

Также премьер отметил необходимость увеличения добычи собственных энергоресурсов.

“Это главные вещи. Конечно, они, может, немного обобщены, но я бы сейчас не хотел углубляться в детали. Мы об этом уже думаем очень детально и на очень профессиональном уровне с нашими коллегами”, – добавил глава Правительства.

Что касается реформирования, в 2020 году планируются “очень сложные реформы” в сфере здравоохранения, которые откроют ее для частного капитала.

“Реформы в сфере здравоохранения впервые дадут возможность частному капиталу зайти в медицинскую сферу, так как впервые государство будет платить за услуги, которые могут предоставлять как государственные, так и частные медучреждения”, – объяснил Гончарук.

Также в Кабмине планируют упрощение системы налогообложения и продолжение валютной либерализации.

“На весну мы планируем серьезные изменения в налоговое законодательство в сторону уменьшения и упрощения”, – рассказал Гончарук.

По его словам, еще в Правительстве намерены “экстремально упростить условия трудоустройства, потому что в Украине сейчас развестись иногда проще, чем уволить человека с работы”.

“Мы также сохраняем курс на евроинтеграцию. Мы будем максимально стремиться синхронизировать наши правила с нашими европейскими коллегами”, – подчеркнул Гончарук.

(На видео – с 7:00 и 22:50)