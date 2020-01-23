Данную информацию он озвучил во время выступления на “Украинском завтраке” в Давосе.
Гончарук отметил, что в следующие пять лет Правительство должно сделать экономику Украины более энергоэффективной.
“Стратегическое направление на следующие пять лет для нашей страны – это стать сильнее изнутри, это стать эффективнее. В том числе в плане энергетики. Мы потребляем слишком много в том плане, что мы тратим слишком много. Уровень потерь в некоторых украинских городах достигает более 50 %. Это означает то, что мы отапливаем космос”, – заявил он.
Гончарук также сообщил о необходимости диверсификации энергоресурсов, чтобы Украина не зависела “от одной страны, какой бы она ни была”. По его словам, к 2023 году планируется объединить украинскую энергетическую систему с европейской.
Также премьер отметил необходимость увеличения добычи собственных энергоресурсов.
“Это главные вещи. Конечно, они, может, немного обобщены, но я бы сейчас не хотел углубляться в детали. Мы об этом уже думаем очень детально и на очень профессиональном уровне с нашими коллегами”, – добавил глава Правительства.
Что касается реформирования, в 2020 году планируются “очень сложные реформы” в сфере здравоохранения, которые откроют ее для частного капитала.
“Реформы в сфере здравоохранения впервые дадут возможность частному капиталу зайти в медицинскую сферу, так как впервые государство будет платить за услуги, которые могут предоставлять как государственные, так и частные медучреждения”, – объяснил Гончарук.
Также в Кабмине планируют упрощение системы налогообложения и продолжение валютной либерализации.
“На весну мы планируем серьезные изменения в налоговое законодательство в сторону уменьшения и упрощения”, – рассказал Гончарук.
По его словам, еще в Правительстве намерены “экстремально упростить условия трудоустройства, потому что в Украине сейчас развестись иногда проще, чем уволить человека с работы”.
“Мы также сохраняем курс на евроинтеграцию. Мы будем максимально стремиться синхронизировать наши правила с нашими европейскими коллегами”, – подчеркнул Гончарук.
(На видео – с 7:00 и 22:50)
- Глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов сообщал, что в рамках запланированной на следующий год налоговой реформы в Украине могут снизить размер налога на доходы физических лиц для украинцев, которые получают самые маленькие зарплаты.
- В декабре прошлого года Кабинет Министров Украины утвердил законопроект “О труде”, который направлен на легализацию занятости населения.