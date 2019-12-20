Об этом он заявил сегодня во время часа вопросов к Правительству, комментируя информацию о недовыполнении бюджета и приостановлении выплат, сообщает корреспондент #Букв.

“Министр финансов (Оксана Маркарова, – ред.) достаточно детально рассказала по цифрам. Я хочу обратиться к фракции “Слуги народа”. Друзья, не ведитесь на провокации. Нам достался очень сложный бюджет. Закрывать год с чужим бюджетом – это сложно. Это нужно понимать. Приведу вам один понятный пример. Люди в прошлом году приняли бюджет, зафиксировали сумму доходов, а после этого приняли лоббистскую норму о том, чтобы освободить от налогообложения при растаможивании компоненты для зеленой энергетики. Таким образом мы потеряли 9 миллиардов. То есть в бюджете это есть, а денег реально нет”, – подчеркнул Гончарук.

По его словам, также имеет большое значение курс гривны, который “негативно влияет” на государственный бюджет (речь идет об укреплении курса и недопоступлении пошлин от импорта из-за этого). Кроме того, негативно влияет “конъюнктура цен на энергоносители”.

Глава Правительства добавил, что “закрывать год” всегда сложно.

“Сейчас нас с вами стараются максимально качать для того, чтобы мы с вами сорились, искали недоразумения, не доверяли друг другу. Я призываю вас сохранять спокойствие, на самом деле все очень неплохо”, – заверил Гончарук.