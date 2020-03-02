Об этом он рассказал на брифинге, сообщает корреспондент #Букв.
Так, журналисты попросили премьера прокомментировать слухи о его возможной отставке и кто может стать новым главой Правительства.
На это Гончарук ответил, что не писал никакого заявления.
“Смотрите, по состоянию на эту минуту я никаких заявлений не писал. Кроме того, я об этом много знаю и слышал. Очевидно, что у нас с президентом [Зеленским] и Парламентом будут консультации. Больше ничего я комментировать не буду”, – коротко ответил Премьер.
- Ранее председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков созвал на среду внеочередное заседание Рады. В повестке дня заседания вопрос правительства и отчета правоохранительных органов.
- Ранее стало известно, что на должность премьера рассматривают кандидатуры Сергея Тигипко и Валерия Хорошковского.
- Позже Давид Арахамия заявил, что назначение Тигипко рассматривать не будут.