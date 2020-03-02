Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что не писал заявление об отставке.

Об этом он рассказал на брифинге, сообщает корреспондент #Букв.

Так, журналисты попросили премьера прокомментировать слухи о его возможной отставке и кто может стать новым главой Правительства.

На это Гончарук ответил, что не писал никакого заявления.

“Смотрите, по состоянию на эту минуту я никаких заявлений не писал. Кроме того, я об этом много знаю и слышал. Очевидно, что у нас с президентом [Зеленским] и Парламентом будут консультации. Больше ничего я комментировать не буду”, – коротко ответил Премьер.