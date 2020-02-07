Причинами недовыполнения доходов в госбюджет в январе 2020 года стали укрепление курса гривны и теплая зима.

Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время часа вопросов к Правительству, сообщает корреспондент #Букв.

“Прежде всего это вызвано тем, что бюджет у нас собран по курсу 27 (гривен за доллар, – ред.) – в соответствии с макропрогнозом, который был подготовлен в октябре. Сейчас средний курс в январе у нас был 24,1. Это главная причина, почему цифры разнятся. Это объективное обстоятельство”, – отметил премьер.

Вторая причина, по его словам, – это теплая погода, из-за чего импортируется и экспортируется меньше энергоресурсов.

“Второе: у нас теплая зима. Это означает, что энергетика работает меньше, сжигается меньше энергоносителей. Импортируется-экспортируется меньше газа. Это означает, что уменьшаются поступления от этой величины. И таких факторов есть еще 4-5, каждый из них объективный”, – подчеркнул Гончарук.