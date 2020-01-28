Украина рассчитывает получить транш макроэкономического финансирования Европейского Союза на общую сумму 500 миллионов евро в первом квартале 2020 года.

Об этом Премьер-министр Алексей Гончарук сказал на совместном с вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом брифинге в Брюсселе.

“Мы ожидаем, что этот транш может быть получен в первом квартале этого года, то есть, в ближайшее время. В ближайшие недели или месяцы”, – сказал Гончарук.

Премьер подчеркнул, что Европейский Союз подтвердил, что Украина выполнила все условия для получения второго транша макрофинансовой помощи в размере 500 млн евро.

В свою очередь, по словам Домбровскиса, получение Украиной второго транша в рамках программы макрофинансовой помощи ЕС на сумму 500 млн евро зависит от выполнения Правительством Украины предыдущих требований Международного валютного фонда.

“Мы уже начали все необходимые процедуры в Еврокомиссии для того, чтобы выделили средства Украине. Также важно отметить, что макроэкономическая программа ЕС привязана к программе МВФ, и она связана с выполнением Украиной предыдущих требований МВФ”, — сообщил Домбровскис.