Об этом Премьер-министр Алексей Гончарук сказал на совместном с вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом брифинге в Брюсселе.
“Мы ожидаем, что этот транш может быть получен в первом квартале этого года, то есть, в ближайшее время. В ближайшие недели или месяцы”, – сказал Гончарук.
Премьер подчеркнул, что Европейский Союз подтвердил, что Украина выполнила все условия для получения второго транша макрофинансовой помощи в размере 500 млн евро.
В свою очередь, по словам Домбровскиса, получение Украиной второго транша в рамках программы макрофинансовой помощи ЕС на сумму 500 млн евро зависит от выполнения Правительством Украины предыдущих требований Международного валютного фонда.
“Мы уже начали все необходимые процедуры в Еврокомиссии для того, чтобы выделили средства Украине. Также важно отметить, что макроэкономическая программа ЕС привязана к программе МВФ, и она связана с выполнением Украиной предыдущих требований МВФ”, — сообщил Домбровскис.
- Ранее сообщалось, что Украина и Международный валютный фонд (МВФ) достигли договоренности по новой трехлетней программе сотрудничества на примерно $5,5 млрд.
- Договоренности Украины и МВФ еще требует утверждения руководством Фонда и его исполнительным комитетом.