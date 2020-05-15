Бывший премьер-министр Алексей Гончарук, описывая первый год президентства Владимира Зеленского, сообщил, что Президента поместили в "информационный карантин".

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Гончарук рассказал, что команда главы государства состояла из 3 типов людей: за перемены, за президента и за себя.

“Первый тип членов команды продвигал идеи и боролся за перемены. Сейчас их осталось очень мало. Второй тип людей беспокоился прежде за то, чтобы не навредить Президенту. Это ближайшие к нему люди. Почти семья. Третий тип людей — приспособленцы, которые использовали Президента как социальный лифт. Они избегают “непопулярных тем”, строят или свои кормушки, или отрабатывают или наращивают себе “рейтинг”. Таких подавляющее большинство”, — написал Гончарук.

По его убеждению, Зеленского “поместили в информационный карантин” и продолжают вводить в заблуждение.

“Его продолжают вводить в заблуждение, что побуждает к принятию противоречивых решений. Надеюсь, в ближайшее время он сможет разобраться в ситуации”, – считает экс-премьер.

Он отметил, что сейчас наблюдается отсутствие системного подхода к построению отношений между государством и украинцами.

“Власть должна руководствоваться не мифическими обещаниями, а шаг за шагом строить единый механизм для благосостояния людей и экономической стабильности страны. По-другому это не работает, по-другому мы только имеем рост безработицы, подрыв экономики и потерю доверия на международной арене”, – подчеркнул Гончарук.