Об этом Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил в своем Telegram-канале.

“Правительство усиливает ответственность за нарушение требований пожарной и техногенной безопасности. Теперь минимальный штраф за административные правонарушения будет составлять 510 грн, а максимальный – 8,5 тысяч грн”, – говорится в сообщении.

По словам премьера, существенно повысится штраф за ложный вызов “скорой” помощи, полиции или аварийных служб. Он будет составлять от 3,4 тысяч грн до 10,2 тысяч грн.

Помимо того, будет введена уголовная ответственность за нарушение техногенной безопасности, приведшее к авариям или опасным событиям.

“До этого штраф за нарушение требований пожарной безопасности составлял для граждан от 8,5 до 119 грн, а для должностных лиц – от 34 до 170 грн. Такого “наказания” недостаточно для того, чтобы мотивировать к выполнению правил безопасности”, – пишет Гончарук.