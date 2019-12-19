Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заверил, что Правительство в полном объеме профинансирует все защищенные статьи расходов, в которые входят пенсии, зарплаты и все социальные выплаты.

Об этом он заявил в видеообращении.

“Ситуация абсолютно под контролем. У государства есть деньги и для того, чтобы выплатить пенсии, и зарплаты, и субсидии, и социальные выплаты, и другие защищенные статьи. Проблем по этим платежам не имеет”, – сказал Гончарук.

По его словам, временное приостановление выплат казначейства по всем остальным статьям уже не раз случалось в Украине.

“В этот период ежегодно государственный аппарат пытается перераспределить те средства, которые были сэкономлены в течение года на какие-то мелочи. Кто-то деньги хочет неэффективно использовать на канцелярские товары, закупить бумаги на весь следующий год, а кто-то просто украсть. […] Поэтому наше Правительство до конца финансового года, а именно до 27 декабря, ежедневно будет пересматривать каждый платеж, которые предлагают провести Министерства и государственные органы власти для того, чтобы ни одна копейка налогоплательщиков не была потрачена неэффективно или украдена”, – пояснил Премьер.