Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заверил, что этой зимой цена на газ для украинцев расти не будет.

Об этом он проинформировал в своем видеоблоге.

Гончарук, в частности, сообщил о достижении “стратегической победы” – договоренности с Россией по транзиту газа.

“Нам удалось достичь стратегической, очень важной победы: по поручению президента правительственная делегация успешно завершила переговоры относительно подписания нового контракта о транзите российского газа через территорию Украины в Евросоюз. У нас будет контракт на 5 лет с достаточными объемами, чтобы Украина и Европа чувствовали себя в безопасности в плане энергетики. Тариф за прокачку российского газа будет устанавливаться не на двусторонних переговорах, а по европейским правилам… Почему это важно для нас? Потому что мы не будем заложниками двусторонних переговоров, а будем работать по европейским цивилизованным правилам, которые действуют во всех странах Европы”, – отметил премьер.

Как уточнил Гончарук, для украинского бизнеса и граждан это означает, что этой зимой газ не подорожает.

“Что это означает для украинского бизнеса и украинцев? Означает, что этой зимой цена на газ расти не будет. Это дает нам возможность снизить цифру в платежке за коммунальные услуги и за отопление”, – подчеркнул глава Правительства.