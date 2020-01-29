Соответствующий документ опубликовал журналист Алексей Братущак на своей странице в Facebook.

Так, в ответе ОПУ на запрос журналиста отмечается, что “заявление об отставке Премьер-министра Алексея Гончарука в регистрационно-справочной базе Офиса Президента Украины не зарегистрировано”.

“И это при том, что Премьер публично заявлял: передал заявление об отставке Президенту, оно оформлено в соответствии с законом и Конституцией. Кажется, у юриста-премьера какое-то свое представление о документообороте между органами власти. Ну там, смской сбрасывать документы. Или через телеграмм-каналы. Или в других мессенджерах. Диджитализация. Ага. Если так, если официальные должностные лица передают Зеленскому свои заявления через смски (или как там у них это происходит?), тогда каждую смску на телефоне Президента следует считать официальным документом. И так же регистрировать. И выдавать на запросы журналистов. Ибо вот такая она публичная политика. Немного отличается от реальности сериалов…” – добавил Братущак.

Напомним, ранее в Сети была обнародована аудиозапись, как якобы Премьер-министр Алексей Гончарук обсуждал с замглавы НБУ Екатериной Рожковой совещание с президентом Владимиром Зеленским. На записи “Гончарук” заявил собеседникам, что сам не является специалистом в экономике. “Я полный профан в экономике — я юрист по образованию”, – такая фраза прозвучала в записи. Также в Сети появилась запись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук советуется с министром финансов и заместителем председателя НБУ, как объяснить Президенту “100 млрд дыры в бюджете”.

Впоследствии Алексей Гончарук написал заявление об отставке и передал его президенту Владимиру Зеленскому. В Офисе главы государства сообщили, что Зеленский получил заявление для рассмотрения, хотя это не входит в его полномочия.