Первый из восьми сезонов гонки "Формула-1" 2020 года стартует в июле. Все гонки пройдут в Европе.

Об этом сообщается на сайте соревнований.

Первый этап стартует в Австрии. Гонки состоятся с 3 по 5, а также с 10 по 12 июля.

В Венгрии с 17 по 19 июля состоится третий этап.

Четвертый и пятый этапы запланированы в Великобритании с 31 июля по 2 августа и 7 – 9 августа.

Далее шестой этап проведут в Испании 14 – 16 августа, седьмой – в Бельгии 28 – 30 августа, а восьмой – в Италии 4 – 6 сентября.

BREAKING: The opening 8 races of a revised 2020 calendar are now confirmed All 8 are currently set to be closed events, operating under the strongest safety procedures Further races will be announced in the coming weeks pic.twitter.com/vQioKOAkQo — Formula 1 (@F1) June 2, 2020

Стоит отметить, что согласно регламенту гонок, восемь Гран-при являются минимальным необходимым количеством этапов, чтобы чемпионат мира считался состоявшимся. Однако “Формула-1” надеется провести 15-18 этапов.

При этом, в Австралии, Нидерландах, Монте-Карло и Франции этапы гонок были полностью отменены.

Перенесены на другие даты Гран-при в Бахрейне, Вьетнаме, Китае, Испании, Азербайджане и Канаде.