Об этом сообщается на сайте соревнований.
Первый этап стартует в Австрии. Гонки состоятся с 3 по 5, а также с 10 по 12 июля.
В Венгрии с 17 по 19 июля состоится третий этап.
Четвертый и пятый этапы запланированы в Великобритании с 31 июля по 2 августа и 7 – 9 августа.
Далее шестой этап проведут в Испании 14 – 16 августа, седьмой – в Бельгии 28 – 30 августа, а восьмой – в Италии 4 – 6 сентября.
BREAKING: The opening 8 races of a revised 2020 calendar are now confirmed
All 8 are currently set to be closed events, operating under the strongest safety procedures
Further races will be announced in the coming weeks pic.twitter.com/vQioKOAkQo
— Formula 1 (@F1) June 2, 2020
Стоит отметить, что согласно регламенту гонок, восемь Гран-при являются минимальным необходимым количеством этапов, чтобы чемпионат мира считался состоявшимся. Однако “Формула-1” надеется провести 15-18 этапов.
При этом, в Австралии, Нидерландах, Монте-Карло и Франции этапы гонок были полностью отменены.
Перенесены на другие даты Гран-при в Бахрейне, Вьетнаме, Китае, Испании, Азербайджане и Канаде.
- В марте сообщалось, что международные гонки “Формула-1”, которые в этом году должны были пройти в Австралии, пройдут в виртуальном режиме из-за пандемии коронавируса.