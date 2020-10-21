Об этом сообщает Reuters.

Кроме этого, авиакомпания отказалась от регионального бренда Cathay Dragon.

Теперь в авиакомпании пересмотрят контракты с пилотами и бортпроводниками, так как происходит реструктуризация. Им урежут зарплаты.

В итоге реструктуризации планируется, что компания сократит 8 500 должностей, то есть 24% от обычной численности персонала. Но это число включает вакантных 2 600 должностей.

“Глобальная пандемия продолжает оказывать разрушительное воздействие на авиацию, и суровая правда заключается в том, что мы должны коренным образом реструктурировать группу, чтобы выжить”, – отметили в авиакомпании.

К слову, авиакомпания Cathay Pacific Airways базируется в Международном аэропорту Гонконга, осуществляет регулярные пассажирские и грузовые перевозки по 114 пунктам назначения во всем мире.

Cathay Pacific – одна из шести авиакомпаний мира, имеющих пятизвездочный рейтинг Skytrax.