С начала пандемии коронавируса в Картах Google появилось более 250 новых функций для того, чтобы пользователи могли находиться в максимальной безопасности. К сезону зимних праздников корпорация планирует глобальное обновление карт.

Об этом сообщили в пресс-службе Google.

Ежедневно специалисты делают более 50 млн обновлений в Google Картах. Специально к сезону праздников в приложении появилось несколько способов уберечь себя и близких от опасного вируса.

Передвижение

В Картах появился шар COVID-19. С его помощью каждый пользователь может оперативно получать обновленные данные о распространении коронавируса.

В ближайшее время Google представит два новых совершенствования. Речь идет об обновленном шаре COVID на Android и iOS. С помощью этой функции пользователь может получить больше информации, включая выявленные случаи за все время в определенной области, а также быстрые ссылки на ресурсы с информацией о COVID от местных органов власти.

Функция особенно пригодится людям, которые планируют путешествие в другой город. Соответственно нужно узнать о местных рекомендациях и карантинных ограничениях.

Особенно актуальной станет информация о скоплении людей. Например, если вы захотите воспользоваться общественным транспортом, Карты Google помогут узнать, насколько переполненным является то или другое транспортное средство. Скопление людей будут отслеживать на основе отзывов пользователей во всем мире.

Актуальные данные о доставке еды

Заведения общественного питания во многих странах закрыты на период пандемии, поэтому люди часто заказывают еду домой.

Карты Google позволят пользователям видеть реальный статус заказов на самовывоз и доставки в США, Канаде, Германии, Австралии, Бразилии и Индии. Данные будут формироваться на основе заказов через Карты Google на Android и iOS. Пользователи смогут знать, когда забирать еду, или когда можно ожидать доставку. Также в приложении будет указано ориентировочное время ожидания и стоимость доставки.