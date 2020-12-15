Об этом пишет The New York Times.
В электронном письме сотрудникам исполнительный директор Alphabet, материнской компании Google, Сундар Пичаи отметил, что компания тестирует идею “гибкой рабочей недели”, когда можно будет безопасно вернуться в офис.
Согласно пилотному плану, сотрудники должны будут работать в офисе не менее трех дней в неделю в течение “рабочих дней”, а в остальные дни работать из дома.
Сроки реализации этого плана еще не определены из-за разной ситуации с коронавирусом в разных странах. Новые графики могут не применяться к некоторым сотрудникам Google, например к тем, которые проводят много времени с клиентами.
“Мы проверяем гипотезу о том, что гибкая модель работы приведет к повышению продуктивности, сотрудничества и благополучия. Ни одна компания в нашем масштабе никогда не создавала полностью гибридную модель рабочей силы – хотя некоторые начинают ее тестировать, поэтому будет интересно попробовать”, – добавил Пичаи.
При этом, в письме не сообщалось, будет ли компания требовать от сотрудников вакцинации против коронавируса перед возвращением в офис.
Ранее в Google заявили, что ищут возможности в середине-конце 2021 года, чтобы помочь сделать вакцины против COVID-19 доступными для своих сотрудников, но только после того, как будут вакцинированы люди из группы риска.
- С 1 июня 2021 года сервис Google Photos ограничит объем файлов, которые бесплатно хранятся на портале. На данный момент каждый аккаунт Google бесплатно получает 15 ГБ для Gmail, “Диск” и “Фото”. Но с 1 июня следующего года Google начнет взимать плату за хранение после того, как на учетной записи будет использовано более 15 гигабайт.