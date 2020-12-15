Компания Google из-за эпидемии коронавируса отложила возвращение сотрудников в офис до сентября 2021 года и вводит новый режим работы.

Об этом пишет The New York Times.

В электронном письме сотрудникам исполнительный директор Alphabet, материнской компании Google, Сундар Пичаи отметил, что компания тестирует идею “гибкой рабочей недели”, когда можно будет безопасно вернуться в офис.

Согласно пилотному плану, сотрудники должны будут работать в офисе не менее трех дней в неделю в течение “рабочих дней”, а в остальные дни работать из дома.

Сроки реализации этого плана еще не определены из-за разной ситуации с коронавирусом в разных странах. Новые графики могут не применяться к некоторым сотрудникам Google, например к тем, которые проводят много времени с клиентами.

“Мы проверяем гипотезу о том, что гибкая модель работы приведет к повышению продуктивности, сотрудничества и благополучия. Ни одна компания в нашем масштабе никогда не создавала полностью гибридную модель рабочей силы – хотя некоторые начинают ее тестировать, поэтому будет интересно попробовать”, – добавил Пичаи.

При этом, в письме не сообщалось, будет ли компания требовать от сотрудников вакцинации против коронавируса перед возвращением в офис.

Ранее в Google заявили, что ищут возможности в середине-конце 2021 года, чтобы помочь сделать вакцины против COVID-19 доступными для своих сотрудников, но только после того, как будут вакцинированы люди из группы риска.