Компанія Google додала можливість встановити пароль на сторінку, яка показує активність користувача в усіх сервісах Google, включаючи пошукові запити, історію переглядів YouTube і запити Google-асистента.

Про це повідомляє видання The Verge.

Для активації активувати перевірки необхідно перейти на activity.google.com. За цим посиланням користувач може перейти до розділу “Налаштувати перевірку для доступу до історії моїх дій” й вибрати параметр “Увімкнути додаткову перевірку”, зберегти та ввести свій пароль, щоб підтвердити зміни.

Якщо перевірка вимкнення, то при відвідуванні activity.google.com будь-який користувач бачитиме список ваших дій в Google з усіх пристроїв без запиту пароля. Але якщо функція активована, то сервіс вимагатиме ввести пароль облікового запису Google, перш ніж з’явиться детальна інформація.

Ця функція буде особливо доречною для користувачів, які дозволяють іншим людям користуватися своїми пристроями.