Об этом сообщает агентство Reuters.

Групповой иск подан в федеральный суд города Сан-Хосе, Калифорния (США).

Компанию обвиняют в незаконном вторжении в личную жизнь миллионов пользователей путем отслеживания их активности в Сети.

Американскому холдингу Alphabet Inc., в который входит Google, грозит штраф в размере $5 млрд.

Согласно иску, Google проводила незаконный сбор данных миллионов пользователей с помощью сервиса для создания статистики посещения сайтов Google Analytics, менеджера рекламы Google Ad Manager, а также других приложений (в том числе и тех, которые установлены на смартфонах). Это происходило независимо от того, нажимали ли пользователи на объявления, поддерживаемые Google. Сбор данных проводился даже в случае активации режима анонимного просмотра в браузере (если пользователь находился в режиме инкогнито).

Согласно иску, сбор данных помогал Google узнать о друзьях, хобби пользователей, их любимых продуктах и покупательских привычках, а также о “самых интимных и потенциально смущающих вещах”, которые те искали в Сети.

“Google не может продолжать участвовать в тайном и несанкционированном сборе данных практически от каждого американца с компьютером или телефоном”, – говорится в иске.

Представитель Google Хосе Кастанеда сообщил Reuters, что компания отвергает обвинения и намерена защищаться в суде.

“Мы всегда четко говорим, что сайты, которые вы открываете в режиме инкогнито, могут собирать данные о вашей активности в Интернете”, – подчеркнул он.

За иском, предположительно, стоят миллионы пользователей, которые с 1 июня 2016 года использовали анонимный режим при просмотре сайтов.

Каждому пользователю, чьи права суд признает нарушенными, могут выплатить не менее 5 тысяч долларов компенсации.