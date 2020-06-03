Об этом сообщает агентство Reuters.
Групповой иск подан в федеральный суд города Сан-Хосе, Калифорния (США).
Компанию обвиняют в незаконном вторжении в личную жизнь миллионов пользователей путем отслеживания их активности в Сети.
Американскому холдингу Alphabet Inc., в который входит Google, грозит штраф в размере $5 млрд.
Согласно иску, Google проводила незаконный сбор данных миллионов пользователей с помощью сервиса для создания статистики посещения сайтов Google Analytics, менеджера рекламы Google Ad Manager, а также других приложений (в том числе и тех, которые установлены на смартфонах). Это происходило независимо от того, нажимали ли пользователи на объявления, поддерживаемые Google.
Сбор данных проводился даже в случае активации режима анонимного просмотра в браузере (если пользователь находился в режиме инкогнито).
Согласно иску, сбор данных помогал Google узнать о друзьях, хобби пользователей, их любимых продуктах и покупательских привычках, а также о “самых интимных и потенциально смущающих вещах”, которые те искали в Сети.
“Google не может продолжать участвовать в тайном и несанкционированном сборе данных практически от каждого американца с компьютером или телефоном”, – говорится в иске.
Представитель Google Хосе Кастанеда сообщил Reuters, что компания отвергает обвинения и намерена защищаться в суде.
“Мы всегда четко говорим, что сайты, которые вы открываете в режиме инкогнито, могут собирать данные о вашей активности в Интернете”, – подчеркнул он.
За иском, предположительно, стоят миллионы пользователей, которые с 1 июня 2016 года использовали анонимный режим при просмотре сайтов.
Каждому пользователю, чьи права суд признает нарушенными, могут выплатить не менее 5 тысяч долларов компенсации.
- Ранее группа анализа угроз Google (TAG) разослала пользователям более 12 000 предупреждений о том, что они могли подвергнуться хакерской атаке. Уведомления получили жители 149 стран.
- Apple и Google заявили о разработке приложения, связанного с распространением коронавируса. Оно позволяет отслеживать возможные контакты пользователя.