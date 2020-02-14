Изображение демонстрирует инопланетян на космических кораблях, которые обмениваются письмами с признаниями в любви.
“Неважно, где вы находитесь во вселенной сегодня, любовь витает в воздухе! Независимо от того, находятся ли ваши близкие на расстоянии световых лет или рядом, мы надеемся, что никакое пространство не помешает им узнать, что вы счастливы с ними. Желаем всем звездного Дня святого Валентина!”, – говорится в описании к дудлу.
Также в Google показали, в каких странах доступен этот дудл:
- Сегодня, 14 февраля, влюбленные во всем мире отмечают День святого Валентина. Этот праздник окутан многочисленными легендами и мифами. #Буквы собрали интересные факты об истории и традициях дня всех влюбленных.