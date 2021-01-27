Американская корпорация Google намерена превратить некоторые из своих объектов в центры вакцинации от коронавируса COVID-19.

Об этом сообщил в своем блоге генеральный директор Google Сундар Пичаи.

“Чтобы помочь в проведении вакцинации в США, мы будем предоставлять доступ к некоторым объектам Google, таким как здания, автостоянки и открытые площадки, по мере необходимости. Эти объекты будут открыты для всех, кто имеет право на получение вакцины в соответствии с государственными и местными правилами”, – отметил Пичаи.

Трансформация затронет офисы в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, области залива Сан-Франциско и Киркленде, штат Вашингтон.

Это будет происходить “в рамках сотрудничества с поставщиком медицинских услуг One Medical и органами здравоохранения”.

Google планирует сотрудничать с местными властями, чтобы определить, когда можно будет открыть эти объекты.

В компании также пообещали выделить более 150 млн долларов на финансирование просвещения по вопросам вакцинации и справедливое распределение вакцин.

Эта сумма включает 100 млн долларов в качестве рекламных грантов для CDC Foundation (некоммерческой организации, созданной для поддержки работы Центров по контролю и профилактике заболеваний США), Всемирной организации здравоохранения и “некоммерческих организаций по всему миру”.

Еще 50 млн долларов будут направлены на то, чтобы охватить недостаточно обеспеченные сообщества контентом и информацией о вакцинах.

Компания Google добавит на свои страницы поиска в Search и Maps информацию о вакцинах на уровне штатов и регионов. Будут публиковаться и некоторые дополнительные сведения: например, требуется ли направление, ограничен ли доступ определенным группам и т.д.

Кроме того, Google дополнительно выделит $5 млн “организациям, занимающимся проблемами расового и географического неравенства при вакцинации против COVID-19”.

“Пандемия COVID-19 глубоко затронула все сообщества во всем мире. Она также существенно вдохновила на координацию между государственным и частным секторами и за пределами международных границ. Мы не можем сейчас замедляться”, – подчеркнул Пичаи.