Об этом сообщается в блоге компании.

“Мы выстраиваем новую модель составления маршрутов, оптимизированную для более низкого расхода топлива в зависимости от наклона дороги и ее загруженности”, – говорится в сообщении.

Как сообщили в компании, экологичность маршрута рассчитывается, исходя из выбросов углерода в зависимости от трафика, склонов, а также других факторов.

Соответственно, если пользователь не отказывается, то маршрут по умолчанию будет выбран из более “экологических”. Когда альтернативные маршруты не будут сильно уступать по времени обычным, Google предложит водителю выбор, а также даст возможность ему сравнить прогнозируемые вредные выбросы автомобиля по разным направлениям.

“Мы наблюдаем, что примерно для половины маршрутов мы можем найти более экологичный вариант с минимальными потерями времени или вообще без них”, – заявил Рассел Дикер, директор по продуктам Google.

Компания заявила, что получает оценки выбросов путем тестирования различных типов транспортных средств и типов дорог и опирается на данные Национальной лаборатории возобновляемой энергии правительства США (NREL). Данные поступают с автомобилей Google Street View, а также с аэрофотоснимков и спутниковых изображений.

Эта функция будет запущена в конце 2021 года в США, а потом появится и в других странах. Таким образом через свои услуги Google выполняет обязательства по борьбе с изменениями климата.